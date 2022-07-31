Украина. Премьер лига31 июля 2022, 19:25 | Обновлено 31 июля 2022, 19:48
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Рух минимально проиграл Львову в дерби
Львовские клубы провели контрольный поединок
31 июля 2022, 19:25 | Обновлено 31 июля 2022, 19:48
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В рамках подготовки к новому сезону УПЛ львовский «Рух» и ФК «Львов» провели контрольный поединок.
Спарринг завершился победой «Львова» со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Владислава Бугая.
Контрольный матч
«Рух» – ФК «Львов» – 0:1
Гол: Бугай, 52.
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
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