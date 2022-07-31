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  4. Рух минимально проиграл Львову в дерби
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 19:25 | Обновлено 31 июля 2022, 19:48
221
0

Рух минимально проиграл Львову в дерби

Львовские клубы провели контрольный поединок

31 июля 2022, 19:25 | Обновлено 31 июля 2022, 19:48
221
0
Рух минимально проиграл Львову в дерби
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к новому сезону УПЛ львовский «Рух» и ФК «Львов» провели контрольный поединок.

Спарринг завершился победой «Львова» со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Владислава Бугая.

Контрольный матч

«Рух» – ФК «Львов» – 0:1
Гол: Бугай, 52.

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник Sport.ua
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