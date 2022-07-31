Украина. Премьер лига31 июля 2022, 17:00 | Обновлено 31 июля 2022, 17:15
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Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
31 июля 2022, 17:00 | Обновлено 31 июля 2022, 17:15
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В воскресенье, 31 июля, состоится контрольный поединок, в котором львовский «Рух» примет ПФК «Львов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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