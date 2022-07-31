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Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 17:00 | Обновлено 31 июля 2022, 17:15
689
0

Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

31 июля 2022, 17:00 | Обновлено 31 июля 2022, 17:15
689
0
Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В воскресенье, 31 июля, состоится контрольный поединок, в котором львовский «Рух» примет ПФК «Львов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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