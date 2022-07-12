Александрия сыграла вничью с Кривбассом в спарринге
Команды ведут подготовку к новому сезону
«Александрия» и «Кривбасс» провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Поединок завершился вничью 1:1.
«Александрия» – «Кривбасс» - 1:1
Голы: Денис Устименко 37 - Ярослав Недольский 87
«Александрия» (стартовый состав): Олег Билык, Денис Мирошниченко, Максим Дячук, Александр Мартынюк, Владислав Бабогло, Александр Демченко, Сергей Рыбалко, Максим Третьяков, Эмиль Мустафаев, Артем Шулянский, Даниил Сухоручко
На замены выходили: Валентин Горох, Виталий Костышин, Андрей Цуриков, Олег Кожушко, Максим Цвиренко, Александр Мельник, Богдан Белошевский, Кирилл Дришлюк, Юрий Копина, Артур Авагимян, Владислав Калитвинцев, Ярослав Недольский, Богдан Кобзарь
«Кривбасс»: Богдан Сарнавский (Андрей Клищук, 46), Евгений Опанасенко (Денис Шевченко, 46), Виталий Вернидуб (Глеб Попчук, 46), Иван Зотько (Дмитрий Чудак, 46), Тимур Стецков (Максим Мысляй, 46, новичок, 71), Дмитрий Семенов (Вячеслав Рябов, 46), Максим Задерака (Тимур Кораблин, 46), Дмитрий Хомченовский (Алексей Хобленко, 46), Никита Татарков (Ярослав Гопкало, 46 Евгений Николашин 71), Андрей Понедельник (новичок, 46), Денис Устименко (Роман Дебелко, 46)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Медиа Группа Украина прекращает выпуск любых собственных проектов и производство контента
20 лет назад директор телеканалов «Футбол 1/2/3» делал первые шаги в журналистике