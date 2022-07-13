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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Рад, что вернулся к любимому делу»
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 14:20 |
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0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Рад, что вернулся к любимому делу»

Наставник «Кривбасса» – о матче против «Александрии»

13 июля 2022, 14:20 |
70
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Рад, что вернулся к любимому делу»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от контрольного матча против «Александрии» (1:1):

«Во-первых, для меня это был первый матч после большого перерыва. Очень рад, что я снова вернулся к любимому делу и работаю в ФК «Кривбасс», который дал мне эту возможность. Для первой игры на сборе эмоций было достаточно. Хорошо знаю главного тренера «Александрии» Юрия Гуру, я благодарен ему за этот спарринг. Мы много пообщались до и после матча.

Что касается игры, то в первом тайме на поле вышло много новичков, которых мы только подписали. Моменты были как у нас, так и у «Александрии». В первом тайме забили неплохой мяч: ребята хорошо разыграли комбинацию и результативное завершение Устименко. Взяли мяч под контроль и провели хорошую атаку. Мне очень понравился этот гол».

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Александрия контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Кривбасс
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