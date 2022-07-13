Юрий ВЕРНИДУБ: «Рад, что вернулся к любимому делу»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от контрольного матча против «Александрии» (1:1):

«Во-первых, для меня это был первый матч после большого перерыва. Очень рад, что я снова вернулся к любимому делу и работаю в ФК «Кривбасс», который дал мне эту возможность. Для первой игры на сборе эмоций было достаточно. Хорошо знаю главного тренера «Александрии» Юрия Гуру, я благодарен ему за этот спарринг. Мы много пообщались до и после матча.

Что касается игры, то в первом тайме на поле вышло много новичков, которых мы только подписали. Моменты были как у нас, так и у «Александрии». В первом тайме забили неплохой мяч: ребята хорошо разыграли комбинацию и результативное завершение Устименко. Взяли мяч под контроль и провели хорошую атаку. Мне очень понравился этот гол».