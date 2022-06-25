Металлист проиграл контрольный матч Ботеву на сборе в Турции

25 июня 2022 харьковский «Металлист» сыграл свой первый контрольный матч в рамках летних учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником желто-синих стал болгарский ПФК «Ботев» (Пловдив).

Контрольный матч

«Металлист» — «Ботев» — 1:2 (0:0)

Голы: Сарапий, 74 (1:2) — Току, 57 (0:1), Бароан, 70 (0:2)

«Металлист»: Рыбка (Рыбак, 46) — Порох, Сарапий, Мизюк — Картушов (Тепляков, 82), Демченко (Цвиренко, 82), Танковский (Кайдалов, 82), Банада (Ралюченко, 62), Танчик — Фомин (Чидомере, 26, Дигтярь, 71), Подлепенец

«Ботев»: Ханкич — Генев, Супраен, Чернев — Нади, Мертенс, Минков, Это'О, Тонев, Току — Бароан