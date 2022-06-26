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Металлист
25.06.2022, FT 1 : 2
Ботев
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Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 18:11 | Обновлено 26 июня 2022, 19:02
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Металлист - Ботев - 1:2. Видео голов и обзор матча

Матч харьковчан на сборе в Турции

26 июня 2022, 18:11 | Обновлено 26 июня 2022, 19:02
351
0
Металлист - Ботев - 1:2. Видео голов и обзор матча
metalist.ua

«Металлист» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провел контрольный матч с болгарским «Ботевом». Соперник выиграл со счетом 2:1.

«Металлист» — «Ботев» — 1:2 (0:0)
Голы: Сарапий, 74 (1:2) — Току, 57 (0:1), Бароан, 70 (0:2)

«Металлист»: Рыбка (Рыбак, 46) — Порох, Сарапий, Мизюк — Картушов (Тепляков, 82), Демченко (Цвиренко, 82), Танковский (Кайдалов, 82), Банада (Ралюченко, 62), Танчик — Фомин (Чидомере, 26, Дигтярь, 71), Подлепенец

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Металлист).
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Источник Sport.ua
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