Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Фенербахче с низкого старта. Динамо Киев уступило Антверпену
Товарищеские матчи
Антверпен
15.07.2022, FT 2 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 22:56 | Обновлено 16 июля 2022, 03:41
2490
2

К Фенербахче с низкого старта. Динамо Киев уступило Антверпену

Команда Мирчи Луческу будет готовиться к игре против «Фенербахче» на фоне поражения

15 июля 2022, 22:56 | Обновлено 16 июля 2022, 03:41
2490
2
К Фенербахче с низкого старта. Динамо Киев уступило Антверпену
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» уже на следующей неделе начнет для себя европейские приключения образца сезона-2022/23, поэтому перед первым матчем против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА команде Мирчи Луческу потребовалось завершить внушительную часть подготовительных сборов. За почти месяц плодотворной работы «бело-синие» успели сыграть против многих представителей Швейцарии, которых в конце концов заменил французский Лион, спустя удвоенного противостояния против которого прошло всего три дня.

Решающую точку украинскому коллективу в этой части подготовки пришлось ставить во время противостояния против бельгийского «Антверпена», имеющего долгую историю. На сегодняшний день эту команду возглавляет нидерландец Марк ван Боммел, поэтому киевляне имели редкую возможность встретиться с известным бывшим полузащитником и его подопечными, которые в прошлом сезоне заняли итоговую четвертую строчку на внутренней арене.

Состав от Мирчи Луческу на эту игру был максимально приближен к основному, однако «Динамо» собственноручно создало себе проблемы, когда уже на 7 минуте игры защитники позволили Янсену спокойно пробить в дальний угол с правого фланга штрафной. Отыгрывать пропущенный мяч при небольших скоростях игры было настолько сложно, что даже телевизионная картинка покинула нас вне событий на поле на несколько минут после этого.

«Антверпен» действительно удачно защищался, тогда как попытки киевлян построить комбинационную игру на чужой половине поля ни к чему не приводили. Однако еще до перерыва украинскому коллективу, наконец, удалось отыграться путем удачного подбора перед чужим штрафным от Сидорчука, который завершился решающим выстрелом Виктора Цыганкова.

В перерыве на поле появились сразу четыре исполнителя «Динамо», которые должны помочь команде оказывать большее давление на защиту соперников, но в конце концов ничего хорошего из намерений Луческу ускорить игру не получилось. Наоборот, ошибка Дениса Попова на 69-й минуте, когда защитник неловко попытался отобрать мяч у Бенсона перед собственным штрафным, завершилась выстрелом от пострадавшего из стандарта в правую девятку. Денис Бойко только появился на поле, однако уже должен был вытаскивать из сетки очень симпатичный удар.

Отыграться «Динамо» в этой игре так и не смогло, и даже настоящих голевых моментов во втором тайме фактически не имело. Дополнительные кадровые решения от Луческу позволили гостям только больше держать мяч на чужой половине, но на этом креатив в нападении от них себя исчерпал.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет 20 июля – в Лодзи с турецким «Фенербахче».

Товарищеский матч. 

«Антверпен» – «Динамо» Киев - 2:1

Янсен, 7, Бенсон, 71 – Цыганков, 40

Ванат, 73, Шепелев, 85

«Антверпен»: Бутез – Пачо, Красничи, Алмейда, Де Лаэт – Мийоси (Вермерен, 77), Геркенс (Валенсия, 77), Альхассан, Наингголан (Скотт, 63) – Бенсон (Фрей, 77), Янсен (Баликвиша, 77).

«Динамо» Киев: Бущан (Бойко, 63) – Дубинчак (Вивчаренко, 79), Забарный (Попов, 46), Сирота (Боль, 88), Караваев (Кендзера, 63) – Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев – Вербич (Ванат, 46), Гармаш (Шапаренко, 46), Цыганков (Антюх, 79) – Супряга (Беседин, 63).

Стадион: «Босэйлстадион» (Антверпен, Бельгия).

АНТВЕРПЕН - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Бенсон (Антверпен).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Винсент Янссен (Антверпен).
По теме:
Колос и Александрия разошлись миром в товарищеском матче
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Динамо Киев товарищеские матчи благотворительные матчи Антверпен контрольные матчи УПЛ Антверпен - Динамо отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед
Футбол | 15 июля 2022, 17:40 6
ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед

Полузащитник сборной Дании подписал контракт с «Красными дьяволами»

Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Футбол | 16 июля 2022, 00:55 2
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта

Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет

ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
Футбол | 15.07.2022, 14:25
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Футбол | 15.07.2022, 21:11
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1
Футбол | 16.07.2022, 00:25
Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1
Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
Буяльський мабуть отримав відпочинок. Буду дуже здивований якщо в старті вийде Гармаш.
Ответить
+1
Алексей Левченко
Отстой, стадо баранов неспособных.
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
15.07.2022, 19:11 3
Теннис
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
14.07.2022, 07:39
Война
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
15.07.2022, 07:52 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
15.07.2022, 12:40 1
Футбол
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
14.07.2022, 14:40 17
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
15.07.2022, 17:00 2
Футбол
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
14.07.2022, 17:23 2
Футбол
10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
14.07.2022, 10:15 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем