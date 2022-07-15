К Фенербахче с низкого старта. Динамо Киев уступило Антверпену

Киевское «Динамо» уже на следующей неделе начнет для себя европейские приключения образца сезона-2022/23, поэтому перед первым матчем против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА команде Мирчи Луческу потребовалось завершить внушительную часть подготовительных сборов. За почти месяц плодотворной работы «бело-синие» успели сыграть против многих представителей Швейцарии, которых в конце концов заменил французский Лион, спустя удвоенного противостояния против которого прошло всего три дня.

Решающую точку украинскому коллективу в этой части подготовки пришлось ставить во время противостояния против бельгийского «Антверпена», имеющего долгую историю. На сегодняшний день эту команду возглавляет нидерландец Марк ван Боммел, поэтому киевляне имели редкую возможность встретиться с известным бывшим полузащитником и его подопечными, которые в прошлом сезоне заняли итоговую четвертую строчку на внутренней арене.

Состав от Мирчи Луческу на эту игру был максимально приближен к основному, однако «Динамо» собственноручно создало себе проблемы, когда уже на 7 минуте игры защитники позволили Янсену спокойно пробить в дальний угол с правого фланга штрафной. Отыгрывать пропущенный мяч при небольших скоростях игры было настолько сложно, что даже телевизионная картинка покинула нас вне событий на поле на несколько минут после этого.

«Антверпен» действительно удачно защищался, тогда как попытки киевлян построить комбинационную игру на чужой половине поля ни к чему не приводили. Однако еще до перерыва украинскому коллективу, наконец, удалось отыграться путем удачного подбора перед чужим штрафным от Сидорчука, который завершился решающим выстрелом Виктора Цыганкова.

В перерыве на поле появились сразу четыре исполнителя «Динамо», которые должны помочь команде оказывать большее давление на защиту соперников, но в конце концов ничего хорошего из намерений Луческу ускорить игру не получилось. Наоборот, ошибка Дениса Попова на 69-й минуте, когда защитник неловко попытался отобрать мяч у Бенсона перед собственным штрафным, завершилась выстрелом от пострадавшего из стандарта в правую девятку. Денис Бойко только появился на поле, однако уже должен был вытаскивать из сетки очень симпатичный удар.

Отыграться «Динамо» в этой игре так и не смогло, и даже настоящих голевых моментов во втором тайме фактически не имело. Дополнительные кадровые решения от Луческу позволили гостям только больше держать мяч на чужой половине, но на этом креатив в нападении от них себя исчерпал.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет 20 июля – в Лодзи с турецким «Фенербахче».

Товарищеский матч.

«Антверпен» – «Динамо» Киев - 2:1

Янсен, 7, Бенсон, 71 – Цыганков, 40

Ванат, 73, Шепелев, 85

«Антверпен»: Бутез – Пачо, Красничи, Алмейда, Де Лаэт – Мийоси (Вермерен, 77), Геркенс (Валенсия, 77), Альхассан, Наингголан (Скотт, 63) – Бенсон (Фрей, 77), Янсен (Баликвиша, 77).

«Динамо» Киев: Бущан (Бойко, 63) – Дубинчак (Вивчаренко, 79), Забарный (Попов, 46), Сирота (Боль, 88), Караваев (Кендзера, 63) – Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев – Вербич (Ванат, 46), Гармаш (Шапаренко, 46), Цыганков (Антюх, 79) – Супряга (Беседин, 63).

Стадион: «Босэйлстадион» (Антверпен, Бельгия).

АНТВЕРПЕН - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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