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Антверпен
15.07.2022 21:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 22:00 |
569
0

Антверпен – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Финальный аккорд изнурительных сборов

14 июля 2022, 22:00 |
569
0
Антверпен – Динамо Киев. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

В пятницу, 15 июля, в Антверпене на стадионе «Босэйлстадион» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют бельгийский «Антверпен» и «Динамо» из Киева. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Антверпен


По итогам прошлого розыгрыша крайне запутанной системы бельгийской Лиги Жюпиле «Антверпен» оказался главным аутсайдером среди лидирующей четверки команд, однако все равно получил право принимать участие в квалификации Лиги конференций УЕФА. К слову, уже совсем скоро, 21 июля, «великие» также, как и будущие соперники, начнут для себя еврокубковый сезон противостояниями против «Дриты» из Косово.

Исходя из результатов четырех предыдущих контрольных поединков, коллектив известного в прошлом футболиста Марка ван Бомеля усиленно готовится к решающему рывку в осеннюю часть международного турнира. В соперниках у «Антверпена» успела побывать даже сборная страны-хозяйки будущего чемпионата мира, Катара, однако именно эта игра в итоге стала единственной, в которой бельгийский коллектив за время межсезонья не одержал победу (2:2). В противостояниях против «Зальцбурга» (2:1), «Мехелена» (4:0) и «Хогстратена» (9:0) в плане результата игры оказались более успешными.

Динамо Киев


География летних сборов для команды Мирчи Луческу была крайне скромной и географически сосредоточенной неподалеку от Швейцарии, где и базировалось киевское «Динамо». Стоит учесть, что из-за начала очередного витка агрессии против Украины «бело-синие» свою последнюю официальную игру проводили еще в декабре прошлого года, поэтому о их текущих кондициях говорить всегда непросто. Румынский специалист имеет очередную возможность провести эксперименты со стартовым составом, вот только имеют ли они смысл, если до часа «X» остается совсем мало времени?

Межсезонную кампанию киевского «Динамо» после очередной международной паузы можно с натяжкой назвать успешной. Команде не удалось обеспечить себе полосу побед хотя бы на уровне с будущим оппонентом, а в последнем на данный момент противостоянии против французского «Лиона» украинский коллектив и вовсе потерпел обидное поражение (0:3). Смешанный состав команды Петера Боша, которая даже не утруждает себя участием в еврокубках в этом сезоне, оказался на старте своей подготовки сильнее, чем коллектив, который последнее время не выходит из тренировочного процесса – перед большими матчами такой факт заставляет задуматься.

Ориентировочные составы


«Антверпен»: Бутез – Вайнз, Сек, Алмейда, Пачо, Батай – Харун, Юсуф – Миюши – Фрей, Саматта.

«Динамо» Киев: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук – Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Вербич – Беседин.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре небольшой перевес может оказаться на стороне украинского коллектива. Нашей ставкой будет позиция – Фора (0). «Динамо» Киев с коэффициентом 1.77 по линии Parimatch.

15 июля, пятница

«Антверпен» – «Динамо» Киев
Антверпен. «Босэйлстадион». 21:00
АНТВЕРПЕН – ДИНАМО КИЕВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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