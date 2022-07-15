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Антверпен
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Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 23:59 | Обновлено 16 июля 2022, 00:57
546
0

Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Бельгии 16 июля

15 июля 2022, 23:59 | Обновлено 16 июля 2022, 00:57
546
0
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 15 июля, состоялась товарищеская игра, в которой бельгийский «Антверпен» победил «Динамо» Киев (2:1).

На быстрый гол Винсента Янссена у киевлян на исходе тайма ответил Виктор Цыганков. Во втором тайме Мануэль Бенсон отлично выполнил штрафной удар, пробив точно над стенкой.

До противостояния «Динамо» против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов остается 5 дней (20 и 27 июля). Мирча Луческу проверил готовность своей команды.

Товарищеский матч. Бельгия, 15 июля

Антверпен (Бельгия) – Динамо (Украина) – 2:1

Голы: Янссен, 7, Бенссон, 70 – Цыганков, 40.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Бенсон (Антверпен).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Винсент Янссен (Антверпен).
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Источник Sport.ua
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