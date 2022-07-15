В пятницу, 15 июля, состоялась товарищеская игра, в которой бельгийский «Антверпен» победил «Динамо» Киев (2:1).

На быстрый гол Винсента Янссена у киевлян на исходе тайма ответил Виктор Цыганков. Во втором тайме Мануэль Бенсон отлично выполнил штрафной удар, пробив точно над стенкой.

До противостояния «Динамо» против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов остается 5 дней (20 и 27 июля). Мирча Луческу проверил готовность своей команды.

Товарищеский матч. Бельгия, 15 июля

Антверпен (Бельгия) – Динамо (Украина) – 2:1

Голы: Янссен, 7, Бенссон, 70 – Цыганков, 40.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча