Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Бельгии 16 июля
В пятницу, 15 июля, состоялась товарищеская игра, в которой бельгийский «Антверпен» победил «Динамо» Киев (2:1).
На быстрый гол Винсента Янссена у киевлян на исходе тайма ответил Виктор Цыганков. Во втором тайме Мануэль Бенсон отлично выполнил штрафной удар, пробив точно над стенкой.
До противостояния «Динамо» против турецкого «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов остается 5 дней (20 и 27 июля). Мирча Луческу проверил готовность своей команды.
Товарищеский матч. Бельгия, 15 июля
Антверпен (Бельгия) – Динамо (Украина) – 2:1
Голы: Янссен, 7, Бенссон, 70 – Цыганков, 40.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
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