В пятницу, 15-го июля, состоится товарищеская игра, в которой сразятся бельгийский «Антверпен» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Антверпене (Бельгия), на поле стадиона «Босэйлстадион», начало в 21:00.

Финишная черта летних тренировочных сборов для киевского «Динамо» стремительно приближается. До определяющих противостояний против турецкого «Фенербахче» в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА остается меньше недели, поэтому предстоящая товарищеская игра против бельгийского оппонента будет иметь очень большое значение. Мирча Луческу имеет последнюю возможность на деле проверить готовность своей команды, однако неизвестно, насколько сильно ее измотали сразу два противостояния против французского «Лиона» с перерывом в один час (3:1, 0:3) несколькими днями ранее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Антверпен» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.