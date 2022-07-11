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Антверпен
15.07.2022 21:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 03:45 | Обновлено 11 июля 2022, 03:52
46
0

Антверпен – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

11 июля 2022, 03:45 | Обновлено 11 июля 2022, 03:52
46
0
Антверпен – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 15 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против бельгийского «Антверпена». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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