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15.07.2022 21:00 - : -
Украина. Премьер лига11 июля 2022, 03:45 | Обновлено 11 июля 2022, 03:52
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Антверпен – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
11 июля 2022, 03:45 | Обновлено 11 июля 2022, 03:52
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В пятницу, 15 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против бельгийского «Антверпена». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
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