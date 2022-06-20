Украина. Премьер лига20 июня 2022, 20:45 |
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ФОТО. Рух вернулся к тренировкам. В команде есть легионер
Леонид Кучук руководит тренировками
20 июня 2022, 20:45 |
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Клуб УПЛ «Рух» сообщил о том, что первая команда под руководством наставника Леонида Кучука вернулась к тренировкам.
Футболисты на поле клубной Академии провели первую тренировку после длительного перерыва.
Клуб не объявил состав, но если фотографии с тренировки актуальные, то минимум один легионер в команде остался, несмотря на войну.
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