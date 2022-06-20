ФОТО. Рух вернулся к тренировкам. В команде есть легионер

Клуб УПЛ «Рух» сообщил о том, что первая команда под руководством наставника Леонида Кучука вернулась к тренировкам.

Футболисты на поле клубной Академии провели первую тренировку после длительного перерыва.

Клуб не объявил состав, но если фотографии с тренировки актуальные, то минимум один легионер в команде остался, несмотря на войну.