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  4. ФОТО. Рух вернулся к тренировкам. В команде есть легионер
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 20:45 |
636
0

ФОТО. Рух вернулся к тренировкам. В команде есть легионер

Леонид Кучук руководит тренировками

20 июня 2022, 20:45 |
636
0
ФОТО. Рух вернулся к тренировкам. В команде есть легионер
fcrukh.com

Клуб УПЛ «Рух» сообщил о том, что первая команда под руководством наставника Леонида Кучука вернулась к тренировкам.

Футболисты на поле клубной Академии провели первую тренировку после длительного перерыва.

Клуб не объявил состав, но если фотографии с тренировки актуальные, то минимум один легионер в команде остался, несмотря на войну.

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Источник ФК Рух Львов
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