Кривбасс и Ингулец расписали ничью

Криворожский клуб «Кривбасс» и петровский «Ингулец» в контрольной игре не выявили сильнейшего. Матч завершился со счетом 1:1

Товарищеские матчи

«Кривбасс» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Виктор Близниченко, 72 – Назар Волошин, 64