Украина. Премьер лига15 августа 2022, 08:56 | Обновлено 15 августа 2022, 09:20
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Кривбасс и Ингулец расписали ничью
Украинские клубы не выявили сильнейшего в товарищеском матче
15 августа 2022, 08:56 | Обновлено 15 августа 2022, 09:20
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Криворожский клуб «Кривбасс» и петровский «Ингулец» в контрольной игре не выявили сильнейшего. Матч завершился со счетом 1:1
Товарищеские матчи
«Кривбасс» – «Ингулец» – 1:1
Голы: Виктор Близниченко, 72 – Назар Волошин, 64
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