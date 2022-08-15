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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 08:56 | Обновлено 15 августа 2022, 09:20
192
0

Кривбасс и Ингулец расписали ничью

Украинские клубы не выявили сильнейшего в товарищеском матче

15 августа 2022, 08:56 | Обновлено 15 августа 2022, 09:20
192
0
Кривбасс и Ингулец расписали ничью
ФК Кривбасс

Криворожский клуб «Кривбасс» и петровский «Ингулец» в контрольной игре не выявили сильнейшего. Матч завершился со счетом 1:1

Товарищеские матчи

«Кривбасс» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Виктор Близниченко, 72 – Назар Волошин, 64

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Источник Sport.ua
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