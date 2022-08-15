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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 15:10 | Обновлено 15 августа 2022, 15:23
119
0

Кривбасс – Ингулец – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

15 августа 2022, 15:10 | Обновлено 15 августа 2022, 15:23
119
0
Кривбасс – Ингулец – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» и «Ингулец» в спарринге сыграли вничью со счетом 1:1.

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Источник Sport.ua
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