Украина. Премьер лига15 августа 2022, 15:10 | Обновлено 15 августа 2022, 15:23
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Кривбасс – Ингулец – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
15 августа 2022, 15:10 | Обновлено 15 августа 2022, 15:23
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В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» и «Ингулец» в спарринге сыграли вничью со счетом 1:1.
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