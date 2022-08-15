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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 14:46 | Обновлено 15 августа 2022, 15:09
141
0

Тренер Кривбасса: «Начнется сезон – скорости будут совсем другие»

Дмитрий Кара-Мустафа – о спарринге с «Ингульцом»

15 августа 2022, 14:46 | Обновлено 15 августа 2022, 15:09
141
0
Тренер Кривбасса: «Начнется сезон – скорости будут совсем другие»
ФК Кривбасс. Дмитрий Кара-Мустафа

Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал последний контрольный матч команды на летнем сборе против петровского «Ингульца» (1:1).

– Сегодня, можно сказать, контрольная работа перед стартом сезона. Довольны ли увиденными?
– Матч получился интенсивным. Но, понимаете, тренерский штаб, даже когда команда выигрывает, в основном никогда не доволен. Потому что нужно улучшать свою игру. В принципе, первые минут 15 начали неплохо. Обладали преимуществом, потом немного его растеряли.

Моменты, чтобы забить, имели как мы, так и соперник. Спасибо ребятам. В целом, сегодня выложились по полной. Но многие моменты еще предстоит улучшать, будем работать.

– В первом тайме реальные возможности, чтобы забить, имели и Татарков, и Семенов. А во втором молодой Волошин взял на себя инициативу и забил…
– Надо работать над реализацией. Да, были хорошие моменты, которые нужно забивать. Второй тайм сегодня последовал за нами, а соперник действовал больше на контратаках. Они забили после нашей ошибки: обрезались в центре, и получили гол.

Что касается реализации, то, конечно, нужно работать. Каждому футболисту нужно работать индивидуально, в том числе, ведь у каждого свое индивидуальное мастерство.

– 1:1 – закономерный результат по этой игре?
– Мы всегда настраиваем команду на победу. В каждом матче. Сегодня была динамичная равная игра по моментам. Где-то преимущество было у нас, где-то у них. 1:1 – по игре.

– Довольны ли вы темпом, скоростью игры?
– В скорости тоже нам нужно прибавлять. Есть командная скорость, а есть индивидуальная. Если у тебя есть быстрые футболисты, то игру можно строить в быстрых атаках. Здесь все зависит от тактики, но полностью открывать карты не хотелось бы. Начнется сезон – скорости будут совсем другие.

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Источник ФК Кривбасс
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