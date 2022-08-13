Украина. Премьер лига13 августа 2022, 21:05 |
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ВИДЕО. Ворскла разгромила Минай в контрольном матче
Команды готовятся к новому сезону УПЛ
13 августа 2022, 21:05 |
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Сегодня «Ворскла» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону УПЛ разгромила «Минай» со счетом 5:1.
«Ворскла» – «Минай» – 5:1
Голы «Ворсклы»: Олейник (с пенальти), Марлисон, автогол, Кравчук, Козыренко.
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Филиппе, Скляр, Челядин (Бацула, 31), А. Кравчук, Олейник, игрок на просмотре, Тотре, Марлисон, Степанюк.
Во втором тайме выходили: Козыренко, Павлюк, Д. Кравчук, Черныш, Кулаковский, Мельничук, Крупский, Хрипчук.
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