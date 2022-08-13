Украина. Премьер лига13 августа 2022, 15:29 | Обновлено 13 августа 2022, 16:21
145
0
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор товарищеского матча
13 августа 2022, 15:29 | Обновлено 13 августа 2022, 16:21
145
0
В субботу, 13 августа, состоится контрольный поединок, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2022, 14:15 0
Смотрите видео пресс-конференции наставника «Челси» Тумаса Тухеля на YouTube канале Sport.ua
Футбол | 13 августа 2022, 03:05 0
Клуб «Красава» Евгения Савина планирует играть во второй лиге Кипра
Футбол | 12.08.2022, 22:01
Футбол | 13.08.2022, 12:18
Футбол | 13.08.2022, 10:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.08.2022, 21:30
12.08.2022, 04:04 3
11.08.2022, 18:32 3
12.08.2022, 13:56 11
12.08.2022, 14:45 1
11.08.2022, 23:55 18
13.08.2022, 00:05 4
12.08.2022, 17:40 8