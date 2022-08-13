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Минай
13.08.2022 18:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 15:29 | Обновлено 13 августа 2022, 16:21
145
0

Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор товарищеского матча

13 августа 2022, 15:29 | Обновлено 13 августа 2022, 16:21
145
0
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

В субботу, 13 августа, состоится контрольный поединок, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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