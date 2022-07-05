Три гола с пенальти и мяч Селезнева. Минай провел контрольный матч
Команда готовится к сезону
Команда УПЛ «Минай» в рамках подготовки к сезону провела контрольный матч против аматорской команды «Локомотив-Чоп».
«Минай» выиграл со счетом 6:0, а три гола команда забила с пенальти. Один мяч на счету Евгения Селезнева. Наставника Владимир Шаран активно просматривает новичков.
Локомотив-Чоп - Минай 0:6
Голы: игроки на просмотре, 2, 7 (с пен), 30, Станкович, 17, Голуб, 63 (с пен), Селезнев, 84 (с пен)
Минай: Кемкин, Чушенко, Станкович, Касимов, Хахлев, Голуб, Селезнев и игроки на просмотре
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