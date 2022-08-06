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Товарищеские матчи
Ингулец
05.08.2022, FT 5 : 2
Полтава
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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 06:28 | Обновлено 06 августа 2022, 06:40
178
0

Ингулец в спарринге обыграл Полтаву. Было забито семь мячей

Команда, представляющая Петрово, выиграла спарринг со счетом 5:2

06 августа 2022, 06:28 | Обновлено 06 августа 2022, 06:40
178
0
Ингулец в спарринге обыграл Полтаву. Было забито семь мячей
ФК Ингулец

5 августа клуб УПЛ «Ингулец» сыграл контрольный матч с командой «Полтава».

Команда, которая представляет Петрово, выиграла спарринг со счетом 5:2.

Голы в ворота соперника забивали Дмитрий Мандриченко, Артем Ситало (дубль) и Владимир Одарюк (дубль).

Товарищеский матч

5 августа

Ингулец Петрово – Полтава – 5:2

Голы: Мандриченко, Ситало (дубль), Одарюк (дубль).

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Источник Sport.ua
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