Украина. Премьер лига06 августа 2022, 06:28 | Обновлено 06 августа 2022, 06:40
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Ингулец в спарринге обыграл Полтаву. Было забито семь мячей
Команда, представляющая Петрово, выиграла спарринг со счетом 5:2
06 августа 2022, 06:28 | Обновлено 06 августа 2022, 06:40
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5 августа клуб УПЛ «Ингулец» сыграл контрольный матч с командой «Полтава».
Команда, которая представляет Петрово, выиграла спарринг со счетом 5:2.
Голы в ворота соперника забивали Дмитрий Мандриченко, Артем Ситало (дубль) и Владимир Одарюк (дубль).
Товарищеский матч
5 августа
Ингулец Петрово – Полтава – 5:2
Голы: Мандриченко, Ситало (дубль), Одарюк (дубль).
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