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Ингулец
05.08.2022, FT 5 : 2
Полтава
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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 15:57 | Обновлено 08 августа 2022, 17:10
481
0

Ингулец – Полтава – 5:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 августа 2022, 15:57 | Обновлено 08 августа 2022, 17:10
481
0
Ингулец – Полтава – 5:2. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» на своем поле разгромил «Полтаву» со счетом 5:2.

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Источник Sport.ua
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