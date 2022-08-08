Украина. Премьер лига08 августа 2022, 15:57 | Обновлено 08 августа 2022, 17:10
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Ингулец – Полтава – 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
08 августа 2022, 15:57 | Обновлено 08 августа 2022, 17:10
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В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» на своем поле разгромил «Полтаву» со счетом 5:2.
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