Украина. Премьер лига25 июля 2022, 07:19 | Обновлено 25 июля 2022, 07:45
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Рух – Юность Верхня – 8:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 июля 2022, 07:19 | Обновлено 25 июля 2022, 07:45
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В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» разгромил аматорский клуб «Юность» из Ивано-Франковской области со счетом 8:0.
«Рух» (Львов) – «Юность» (Верхня, Ивано-Франковская обл.) – 8:0 (4:0)
20 июля 2022 года. Винники, УТБ «Рух».
Голы: Рунич, 7, Рогачов, 21, 33, Сыч, 43, Бойчук, 52, Карабин, 57, Довгий, 71.
«Рух» (Львов): Панькив, Сич, Дидык (Рогачов, 10), Роман, Лях, Довгий, Бойчук, Притула, Сапуга, Рунич, Карабин.
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