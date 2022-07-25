Рух – Юность Верхня – 8:0. Видео голов и обзор матча

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» разгромил аматорский клуб «Юность» из Ивано-Франковской области со счетом 8:0.

«Рух» (Львов) – «Юность» (Верхня, Ивано-Франковская обл.) – 8:0 (4:0)

20 июля 2022 года. Винники, УТБ «Рух».

Голы: Рунич, 7, Рогачов, 21, 33, Сыч, 43, Бойчук, 52, Карабин, 57, Довгий, 71.

«Рух» (Львов): Панькив, Сич, Дидык (Рогачов, 10), Роман, Лях, Довгий, Бойчук, Притула, Сапуга, Рунич, Карабин.