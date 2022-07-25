Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Юность Верхня – 8:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 07:19 | Обновлено 25 июля 2022, 07:45
143
0

Рух – Юность Верхня – 8:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 июля 2022, 07:19 | Обновлено 25 июля 2022, 07:45
143
0
Рух – Юность Верхня – 8:0. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» разгромил аматорский клуб «Юность» из Ивано-Франковской области со счетом 8:0.

«Рух» (Львов) – «Юность» (Верхня, Ивано-Франковская обл.) – 8:0 (4:0)

20 июля 2022 года. Винники, УТБ «Рух».

Голы: Рунич, 7, Рогачов, 21, 33, Сыч, 43, Бойчук, 52, Карабин, 57, Довгий, 71.

«Рух» (Львов): Панькив, Сич, Дидык (Рогачов, 10), Роман, Лях, Довгий, Бойчук, Притула, Сапуга, Рунич, Карабин.

 

 

По теме:
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»
Юрий ВИРТ: «Мы только втягиваемся в сезон. У нас была тяжелая дорога»
Эвертон похвалил Миколенко: «Мы все любим Виталия»
видео голов и обзор Рух Львов товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
Футбол | 24 июля 2022, 18:10 1
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона

Виталий отличился точным ударом на старте матча

Сенсация в Гамбурге. Лоренцо Музетти взял свой первый трофей АТР
Теннис | 25 июля 2022, 05:18 0
Сенсация в Гамбурге. Лоренцо Музетти взял свой первый трофей АТР
Сенсация в Гамбурге. Лоренцо Музетти взял свой первый трофей АТР

Итальянец в огненном матче обыграл Карлоса Алькараса

Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Футзал | 24.07.2022, 22:40
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Футбол | 24.07.2022, 08:24
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек-легионер распрощался с Ворсклой
Футбол | 25.07.2022, 00:55
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек-легионер распрощался с Ворсклой
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек-легионер распрощался с Ворсклой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
23.07.2022, 18:30
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
23.07.2022, 18:38 21
Футбол
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 9
Футбол
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
23.07.2022, 11:44 6
Футбол
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
23.07.2022, 22:00 6
Футзал
ФОТО. Стал известен игровой номер Зинченко в Арсенале
ФОТО. Стал известен игровой номер Зинченко в Арсенале
23.07.2022, 13:13
Футбол
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
23.07.2022, 11:25 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем