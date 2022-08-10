Днепр-1 разошелся миром с хорватской командой. Было забито 6 мячей

В среду, 10 августа, в 19:00 состоялся товарищеский матч, в котором Днепр-1 сыграл вничью против хорватской команды «Вараждин».

В спарринге было забито 6 голов (3:3), причем днепряне вели по ходу игры 2:0 и 3:1.

Товарищеский матч

10 августа. 19:00. Вараждин, стадион Вартекс

Вараждин (Хорватия) – Днепр-1 (Украина) – 3:3

Голы: Лучкевич (43), Сарапий (45+1), Когут (59) – Вугринец (56), Лушовец (67), Бановец (71).

Днепр-1: 44. Валеф (33. Юрчук, 63), 24. Лучкевич (52. Танчик, 58), 3. Адамюк, 39. Сваток, 6. Бузанелло, 5. Сарапий (8. Когут, 58), 25. Бланко (30. Рубчинский, 81), 29. Назаренко (20. Горбунов, 46), 11. Громов (69. Брага, 46), 76. Пихаленок (4. Бабенко, 77), 9. Довбик.

Запасные: 15. Логинов, 79. Цымбалюк, 47. Кононов.