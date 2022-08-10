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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 11:09 | Обновлено 10 августа 2022, 11:17
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0

Днепр-1 – Вараждин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

10 августа 2022, 11:09 | Обновлено 10 августа 2022, 11:17
230
0
Днепр-1 – Вараждин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В среду, 10 августа, состоится товарищеский матч, в котором «Днепр-1» сыграет против хорватского «Вараждина». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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