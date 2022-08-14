Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче
Форвард луганского клуба Назарий Русин забил 4 гола польской команде
В воскресенье, 14 августа, «Заря» провела очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
Соперником луганчан был польский клуб «Рашин».
«Заря» забила 10 мячей, причем 4 гола провел форвард луганского клуба Назарий Русин.
Товарищеский матч, 14 августа
Рашин (Польша) – Заря (Украина) – 0:10
Голы: Максим Хлань 8, 36, Денис Безбородько 14 (пен), Назарий Русин 35, 45, 51, 82, игрок на просмотре 76, Ярослав Кисиль 78, Владимир Бражко 80.
Заря: 30. Роман Пидкивка (ГК), 91. Даниил Алефиренко, 74. Игорь Снурницын, 19. Ахмед Алибеков, 16. Назар Байрук (3. Ярослав Кисиль, 65), 9. Дмитрий Мышнев, 5. Владимир Бражко. Максим Хлань, 22. Денис Безбородько (38. Максим Смеян 65), 11. Александр Гладкий, 31. Назарий Русин.
Главный тренер: Патрик ван Леувен.
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