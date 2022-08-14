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Товарищеские матчи
Рашин
14.08.2022, FT 0 : 10
Заря
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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 20:40 | Обновлено 14 августа 2022, 20:56
1073
2

Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче

Форвард луганского клуба Назарий Русин забил 4 гола польской команде

14 августа 2022, 20:40 | Обновлено 14 августа 2022, 20:56
1073
2
Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче
ФК Заря Луганск. Назарий Русин

В воскресенье, 14 августа, «Заря» провела очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

Соперником луганчан был польский клуб «Рашин».

«Заря» забила 10 мячей, причем 4 гола провел форвард луганского клуба Назарий Русин.

Товарищеский матч, 14 августа

Рашин (Польша) – Заря (Украина) – 0:10

Голы: Максим Хлань 8, 36, Денис Безбородько 14 (пен), Назарий Русин 35, 45, 51, 82, игрок на просмотре 76, Ярослав Кисиль 78, Владимир Бражко 80.

Заря: 30. Роман Пидкивка (ГК), 91. Даниил Алефиренко, 74. Игорь Снурницын, 19. Ахмед Алибеков, 16. Назар Байрук (3. Ярослав Кисиль, 65), 9. Дмитрий Мышнев, 5. Владимир Бражко. Максим Хлань, 22. Денис Безбородько (38. Максим Смеян 65), 11. Александр Гладкий, 31. Назарий Русин.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

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Источник Sport.ua
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mastorent
с университетей правда абасрались, но то такэ
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Артем Дима футболист
Четвёртый польский дивизион. 
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