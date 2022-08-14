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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 11:05 | Обновлено 14 августа 2022, 12:20
504
1

Рашин – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

14 августа 2022, 11:05 | Обновлено 14 августа 2022, 12:20
504
1
Рашин – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 14 августа, «Заря» проведет контрольный матч. Соперником луганчан станет польский клуб «Рашин».

Игра «Рашин» – «Заря» начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Заря
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Комментарии 1
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Умник
Очень провокационное название команды в стиле группы "Комбиниция"🤣
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