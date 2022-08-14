Украина. Премьер лига14 августа 2022, 11:05 | Обновлено 14 августа 2022, 12:20
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Рашин – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча
14 августа 2022, 11:05 | Обновлено 14 августа 2022, 12:20
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В воскресенье, 14 августа, «Заря» проведет контрольный матч. Соперником луганчан станет польский клуб «Рашин».
Игра «Рашин» – «Заря» начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Комментарии 1
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Очень провокационное название команды в стиле группы "Комбиниция"🤣
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