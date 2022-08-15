Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рашин – Заря – 0:10. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рашин
14.08.2022, FT 0 : 10
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 13:09 | Обновлено 15 августа 2022, 13:27
595
0

Рашин – Заря – 0:10. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

15 августа 2022, 13:09 | Обновлено 15 августа 2022, 13:27
595
0
Рашин – Заря – 0:10. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» в контрольном матче разгромила польский «Рашин» со счетом 10:0.

По теме:
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Йовичевич назвал состав Шахтера на первый матч с Аль-Фатехом
Кривбасс и Ингулец расписали ничью
видео голов и обзор Заря Луганск Рашин товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Футбол | 14 августа 2022, 16:14 5
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

Украинский защитник зарабатывает почти 2 миллиона евро в год

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро
Футбол | 15 августа 2022, 03:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил форварда ПСЖ за 25 млн евро

Арно Калимуэндо поставил подпись под пятилетним контрактом

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15.08.2022, 05:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде
Теннис | 15.08.2022, 11:44
Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде
Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
Другие виды | 15.08.2022, 04:40
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
14.08.2022, 13:23 1
Футбол
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
13.08.2022, 23:36 6
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
14.08.2022, 12:04
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
14.08.2022, 14:07
Бокс
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
13.08.2022, 12:18 32
Футбол
Теофимо Лопес сумел вернуться после поражения. Теперь у него большие планы
Теофимо Лопес сумел вернуться после поражения. Теперь у него большие планы
14.08.2022, 13:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности