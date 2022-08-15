Украина. Премьер лига15 августа 2022, 13:09 | Обновлено 15 августа 2022, 13:27
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Рашин – Заря – 0:10. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
15 августа 2022, 13:09 | Обновлено 15 августа 2022, 13:27
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В рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» в контрольном матче разгромила польский «Рашин» со счетом 10:0.
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