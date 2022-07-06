Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия провела спарринг. Команда уступила Полтаве
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 21:45 |
240
0

Александрия провела спарринг. Команда уступила Полтаве

Команда Юрия Гуры готовится к сезону

06 июля 2022, 21:45 |
240
0
Александрия провела спарринг. Команда уступила Полтаве
fco.com.ua

«Александрия» провела контрольный матч в рамках подготовки к сезону УПЛ. Соперником стала команда «Полтава», которая выиграла со счетом 2:1.

Составы команд не приводятся. В составе «Александрии» забил Андрей Цуриков.

Далее команда Юрия Гуры планирует сыграть с «Кривбассом» и «Колосом».

По теме:
Названа точная дата благотворительного матча Антверпен – Динамо
Рух проведет благотворительный матч с польским клубом
Верес получил приглашение сыграть с Дебреценом в Венгрии
Александрия контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 планирует арендовать у Металлиста трех сильных легионеров
Футбол | 06 июля 2022, 18:27 0
Днепр-1 планирует арендовать у Металлиста трех сильных легионеров
Днепр-1 планирует арендовать у Металлиста трех сильных легионеров

Клуб будет базироваться в Словакии

Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Теннис | 06 июля 2022, 17:02 2
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне

Три из четырех полуфиналисток – сеяные

Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Теннис | 05.07.2022, 21:40
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
Уимблдон. Определился соперник Джоковича по полуфиналу
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
Война | 06.07.2022, 06:10
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Футбол | 05.07.2022, 23:12
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
04.07.2022, 20:23 3
Футбол
Саша, бай-бай
Саша, бай-бай
05.07.2022, 10:42 36
Футбол
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
05.07.2022, 16:45
Война
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
05.07.2022, 19:22
Теннис
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
06.07.2022, 01:17
Футбол
Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»
Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»
05.07.2022, 21:47
Бокс
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
06.07.2022, 06:50
Футбол
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
05.07.2022, 17:48 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем