Украина. Премьер лига06 июля 2022, 21:45 |
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Александрия провела спарринг. Команда уступила Полтаве
Команда Юрия Гуры готовится к сезону
06 июля 2022, 21:45 |
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«Александрия» провела контрольный матч в рамках подготовки к сезону УПЛ. Соперником стала команда «Полтава», которая выиграла со счетом 2:1.
Составы команд не приводятся. В составе «Александрии» забил Андрей Цуриков.
Далее команда Юрия Гуры планирует сыграть с «Кривбассом» и «Колосом».
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