Александрия провела спарринг. Команда уступила Полтаве

«Александрия» провела контрольный матч в рамках подготовки к сезону УПЛ. Соперником стала команда «Полтава», которая выиграла со счетом 2:1.

Составы команд не приводятся. В составе «Александрии» забил Андрей Цуриков.

Далее команда Юрия Гуры планирует сыграть с «Кривбассом» и «Колосом».