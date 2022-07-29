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  4. Дружба не победила. Колос выиграл в контрольном матче
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 10:27 |
438
0

Дружба не победила. Колос выиграл в контрольном матче

Команда готовится к сезону УПЛ

29 июля 2022, 10:27 |
438
0
Дружба не победила. Колос выиграл в контрольном матче
koloskovalivka.com

Команда УПЛ «Колос» в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч с «Дружбой», соперником из Киевской области.

«Колос» выиграл со счетом 2:0

Колос - Дружба 2:0
Голы: Данилюк, 51, Криворучко, 69

Колос: Фесюн (Пахолюк, 46), Золотов (Тутеров, 61), Ставничий (Дзюба, 73), Канаев (Шершень, 73), Емец (Быков, 61) Соловьев (Криворучко, 61), Салабай (Литвинов, 61) Кузык (Максименко, 61), Гусол (Данилюк, 46), Исаенко (Дубовик, 61), Лысенко-к (Семенюк, 61)

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Колос Ковалевка контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Колос Ковалевка
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