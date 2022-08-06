Геннадий Пасич принес гостевую победу Вересу над Колосом

Команды УПЛ провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

Геннадий Пасич, забив на 2-й минуте, принес гостевую победу «Вересу» над «Колосом». Матч состоялся в Ковалевке под Киевом.

Товарищеский матч

6 августа, Ковалевка

Колос Ковалевка – Верес Ровно – 0:1

Гол: Геннадий Пасич, 2.