Украина. Премьер лига06 августа 2022, 21:15 | Обновлено 06 августа 2022, 21:32
388
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Геннадий Пасич принес гостевую победу Вересу над Колосом
Товарищеский матч состоялся в Ковалевке под Киевом
06 августа 2022, 21:15 | Обновлено 06 августа 2022, 21:32
388
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Команды УПЛ провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.
Геннадий Пасич, забив на 2-й минуте, принес гостевую победу «Вересу» над «Колосом». Матч состоялся в Ковалевке под Киевом.
Товарищеский матч
6 августа, Ковалевка
Колос Ковалевка – Верес Ровно – 0:1
Гол: Геннадий Пасич, 2.
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