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Товарищеские матчи
Колос К
06.08.2022, FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 21:15 | Обновлено 06 августа 2022, 21:32
388
1

Геннадий Пасич принес гостевую победу Вересу над Колосом

Товарищеский матч состоялся в Ковалевке под Киевом

06 августа 2022, 21:15 | Обновлено 06 августа 2022, 21:32
388
1
Геннадий Пасич принес гостевую победу Вересу над Колосом
ФК Верес Ровно

Команды УПЛ провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

Геннадий Пасич, забив на 2-й минуте, принес гостевую победу «Вересу» над «Колосом». Матч состоялся в Ковалевке под Киевом.

Товарищеский матч

6 августа, Ковалевка

Колос Ковалевка – Верес Ровно – 0:1

Гол: Геннадий Пасич, 2.

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Верес Ровно Колос Ковалевка товарищеские матчи Геннадий Пасич Колос - Верес
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
ось так в невідомісті будуть проводитися матчі ЧУ...
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