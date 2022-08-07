Украина. Премьер лига07 августа 2022, 09:41 |
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Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
07 августа 2022, 09:41 |
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«Колос» и «Верес» провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Победу одержала команда из Ровно.
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