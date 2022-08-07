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Товарищеские матчи
Колос К
06.08.2022, FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 09:41 |
276
0

Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

07 августа 2022, 09:41 |
276
0
Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Колос

«Колос» и «Верес» провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Победу одержала команда из Ровно.

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Источник Sport.ua
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