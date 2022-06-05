Металлист рассказал о планах подготовки к сезону УПЛ

«Металлист» объявил о том, что планирует начать подготовку к сезону УПЛ 14 июня.

Помимо насыщенного тренировочного процесса (двухразовые тренировки) подопечных Александра Кучера ожидают контрольные матчи. На сегодня существуют предварительные договоренности о проведении спаррингов с двумя командами.

На 19 июня запланирован матч против сборной Ирана U-19, а 25 июня «Металлист» сыграет с бронзовым призером чемпионата Болгарии — клубом «Ботев» (Пловдив).

Помимо этого ведутся переговоры о проведении ещё ряда встреч.