Металлист рассказал о планах подготовки к сезону УПЛ
Команда планирует выйти из отпуска 14 июня
«Металлист» объявил о том, что планирует начать подготовку к сезону УПЛ 14 июня.
Помимо насыщенного тренировочного процесса (двухразовые тренировки) подопечных Александра Кучера ожидают контрольные матчи. На сегодня существуют предварительные договоренности о проведении спаррингов с двумя командами.
На 19 июня запланирован матч против сборной Ирана U-19, а 25 июня «Металлист» сыграет с бронзовым призером чемпионата Болгарии — клубом «Ботев» (Пловдив).
Помимо этого ведутся переговоры о проведении ещё ряда встреч.
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