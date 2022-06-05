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  4. Металлист рассказал о планах подготовки к сезону УПЛ
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 19:15 |
802
0

Металлист рассказал о планах подготовки к сезону УПЛ

Команда планирует выйти из отпуска 14 июня

05 июня 2022, 19:15 |
802
0
Металлист рассказал о планах подготовки к сезону УПЛ
metalist.ua

«Металлист» объявил о том, что планирует начать подготовку к сезону УПЛ 14 июня.

Помимо насыщенного тренировочного процесса (двухразовые тренировки) подопечных Александра Кучера ожидают контрольные матчи. На сегодня существуют предварительные договоренности о проведении спаррингов с двумя командами.

На 19 июня запланирован матч против сборной Ирана U-19, а 25 июня «Металлист» сыграет с бронзовым призером чемпионата Болгарии — клубом «Ботев» (Пловдив).

Помимо этого ведутся переговоры о проведении ещё ряда встреч.

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Источник ФК Металлист
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