Удаления Русина и Джеймса. Оболонь и Черноморец разошлись миром

В Киеве состоялся спарринг, в котором «Оболонь» и «Черноморец» разошлись без забитых мячей (0:0).

Товарищеская игра, которая была запланирована на 16:00, из-за невероятной жары в столице перенесли на час. Команды вышли на поле «Оболонь-Арены» в 17 часов.

Роман Григорчук выбрал тот же стартовый состав, что неделю назад в Молдове: Непогодов, Путря, Селин, Джеймс, Ермаков, Кравченко, Кузык, Политыло, Штогрин, Русин, Брагару. Начало было за одесситами, неплохие моменты у Джеймса и Кузика. Впрочем, хозяевам удалось сохранить счет ничейным – 0:0, футболисты отправились на отдых.

Вторую половину лучше начали киевляне. Ворота Паста, в перерыве заменившей Непогодова, спасла перекладина. В течение тайма «моряки» потеряли двух игроков – прямые красные получили Русин и Джеймс. Вообще арбитр в течение игры не жадничал на наказание для одесской команды. Желтые карточки получили Русин, Кравченко и Брагару. Впрочем, команды заканчивали игру не в формате 9 на 11. По согласованию с «Оболонью», в составе одесситов вышел Родион Плакса.

Итоговый счет – 0:0. «Черноморец» снова не пропустил. 30 июля одесская команда вернется в Киев, чтобы сыграть против «Металлиста 1925».

Товарищеский матч

23 июля. 17:00 Киев. «Оболонь-Арены»

Оболонь (Киев) – Черноморец (Одесса) – 0:0

Черноморец: 12 Непогодов (44 Паст, 46), 3 Ермаков, 20 Джеймс, 33 Селин, 9 Путря (91 «просмотр», 46) 14 Кравченко (капитан), 6 Политило, 7 Кузык, 45 Брагару, 8 Русин (15 ), 11 Штогрин.

Запас: 2 Войтиховский, 79 Салюк, 5 Суханов.

Тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Русин (1 тайм), Кравченко (2 тайм), Брагар (2 тайм).

Удаление: Русин (70), Джеймс.