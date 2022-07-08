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  4. Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче
Товарищеские матчи
Антальяспор
07.07.2022, FT 0 : 1
Металлист
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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 00:38 | Обновлено 08 июля 2022, 00:55
330
0

Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче

Трансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны

08 июля 2022, 00:38 | Обновлено 08 июля 2022, 00:55
330
0
Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» обыграл турецкий «Антальяспор» в 3-м контрольном матче на летних учебно-тренировочных сборах.

Поединок был засекречен. Прямая видеотрансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны.

Единственный гол забил Вячеслав Танковский на 90+5 минуте.

Товарищеский матч

7 июля 2022 года. Бурдур (Турция). Spor Toto Maku Stadyumu. +30°C

Металлист (Украина) – Антальяспор (Турция) – 1:0

Гол: Танковский, 90+5 мин.

Металлист: Рыбка – Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик – Танковский, Бабенко, Цвиренко, Кайдалов, Подлепенец – Демченко.

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Источник ФК Металлист
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