Танковский забил на 90+5-й. Металлист обыграл Антальяспор в секретном матче
Трансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны
Харьковский «Металлист» обыграл турецкий «Антальяспор» в 3-м контрольном матче на летних учебно-тренировочных сборах.
Поединок был засекречен. Прямая видеотрансляция и съемка матча не проводились по требованию турецкой стороны.
Единственный гол забил Вячеслав Танковский на 90+5 минуте.
Товарищеский матч
7 июля 2022 года. Бурдур (Турция). Spor Toto Maku Stadyumu. +30°C
Металлист (Украина) – Антальяспор (Турция) – 1:0
Гол: Танковский, 90+5 мин.
Металлист: Рыбка – Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик – Танковский, Бабенко, Цвиренко, Кайдалов, Подлепенец – Демченко.
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