Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец обыграл Кремень и готовится к спаррингу с Полтавой
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 22:18 | Обновлено 31 июля 2022, 22:41
267
0

Ингулец обыграл Кремень и готовится к спаррингу с Полтавой

Голами у победителей отличились Андрей Близниченко и Владимир Одарюк

31 июля 2022, 22:18 | Обновлено 31 июля 2022, 22:41
267
0
Ингулец обыграл Кремень и готовится к спаррингу с Полтавой
ФК Ингулец

31 июля клуб УПЛ «Ингулец» сыграл контрольный матч с командой «Кремень».

Команда, которая представляет Петрово, выиграла спарринг со счетом 2:1. Оба мяча победителями были забиты в первом тайме, а соперник отличился во второй половине игры. Голами отметились Андрей Близниченко и Владимир Одарюк.

Тренировочный сбор «Ингульца» продолжается, команда готовится к следующему спаррингу со СК «Полтава».

Товарищеский матч

31 июля

«Ингулец» Петрово – «Кремень» Кременчуг – 2:1

Голы (у победителей): Андрей Близниченко, Владимир Одарюк.

По теме:
Кривбасс разгромил любительскую команду. Команда Вернидуба забила 9 мячей
Минай – Верес – 3:1. Видео голов и обзор матча
Рух минимально проиграл Львову в дерби
Кремень Кременчуг Ингулец товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Андрей Близниченко Владимир Одарюк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
Футбол | 31 июля 2022, 15:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК

33-летний Домагой Вида продолжит карьеру в Греции

Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Футбол | 31 июля 2022, 11:58 45
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича

Обозреватель Sport.ua – об уходе Беньямина Вербича из «Динамо»

ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо
Футбол | 31.07.2022, 10:59
ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо
ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Футбол | 31.07.2022, 09:20
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Сергей ПАЛКИН: «Созваниваемся с Ахметовым по несколько раз в день»
Футбол | 31.07.2022, 20:40
Сергей ПАЛКИН: «Созваниваемся с Ахметовым по несколько раз в день»
Сергей ПАЛКИН: «Созваниваемся с Ахметовым по несколько раз в день»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
30.07.2022, 06:23
Другие виды
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
29.07.2022, 23:48 9
Футбол
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
30.07.2022, 12:41 4
Футбол
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 23
Футбол
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
30.07.2022, 18:06
Авто/мото
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
29.07.2022, 17:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем