Ингулец обыграл Кремень и готовится к спаррингу с Полтавой

31 июля клуб УПЛ «Ингулец» сыграл контрольный матч с командой «Кремень».

Команда, которая представляет Петрово, выиграла спарринг со счетом 2:1. Оба мяча победителями были забиты в первом тайме, а соперник отличился во второй половине игры. Голами отметились Андрей Близниченко и Владимир Одарюк.

Тренировочный сбор «Ингульца» продолжается, команда готовится к следующему спаррингу со СК «Полтава».

Товарищеский матч

31 июля

«Ингулец» Петрово – «Кремень» Кременчуг – 2:1

Голы (у победителей): Андрей Близниченко, Владимир Одарюк.