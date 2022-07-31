Ингулец обыграл Кремень и готовится к спаррингу с Полтавой
Голами у победителей отличились Андрей Близниченко и Владимир Одарюк
31 июля клуб УПЛ «Ингулец» сыграл контрольный матч с командой «Кремень».
Команда, которая представляет Петрово, выиграла спарринг со счетом 2:1. Оба мяча победителями были забиты в первом тайме, а соперник отличился во второй половине игры. Голами отметились Андрей Близниченко и Владимир Одарюк.
Тренировочный сбор «Ингульца» продолжается, команда готовится к следующему спаррингу со СК «Полтава».
Товарищеский матч
31 июля
«Ингулец» Петрово – «Кремень» Кременчуг – 2:1
Голы (у победителей): Андрей Близниченко, Владимир Одарюк.
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