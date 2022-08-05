Украина. Премьер лига05 августа 2022, 15:11 | Обновлено 05 августа 2022, 15:16
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Ингулец – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 августа 2022, 15:11 | Обновлено 05 августа 2022, 15:16
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В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» в товарищеском матче обыграл «Кремень» со счетом 2:1.
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