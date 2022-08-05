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  4. Ингулец – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 15:11 | Обновлено 05 августа 2022, 15:16
193
0

Ингулец – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 августа 2022, 15:11 | Обновлено 05 августа 2022, 15:16
193
0
Ингулец – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Кремень

В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» в товарищеском матче обыграл «Кремень» со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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