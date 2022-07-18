Украина. Премьер лига18 июля 2022, 11:41 |
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Минай победил студенческую сборную Украины в контрольном матче
Команда Владимира Шарана продолжает готовиться к новому сезону
18 июля 2022, 11:41 |
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На ужгородском стадионе «Автомобилист» «Минай» провел четвертый контрольный матч в рамках летнего сбора.
После ничьей со «Львовом» (2:2) подопечные Владимира Шарана обыграли сборную студентов со счетом 2:0.
Следующий контрольный матч «Минай» планирует провести 23 июля. Соперником станет николаевский «Васт».
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
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