Минай победил студенческую сборную Украины в контрольном матче

На ужгородском стадионе «Автомобилист» «Минай» провел четвертый контрольный матч в рамках летнего сбора.

После ничьей со «Львовом» (2:2) подопечные Владимира Шарана обыграли сборную студентов со счетом 2:0.

Следующий контрольный матч «Минай» планирует провести 23 июля. Соперником станет николаевский «Васт».

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей