Заря начала подготовку к новому сезону

Сегодня, 28 июня, луганская «Заря» собралась во Львове, а уже завтра отправится на учебно-тренировочные сборы.

В этом году команда летние сборы проведет в Польше, в пригороде Варшавы, где сыграет определенное количество спаррингов. Соперников объявят позже.

Напомним, что в этом сезоне «Заря» свой путь в Лиге конференций начнет с третьего раунда. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 июля, а матчи пройдут 4 и 11 августа.