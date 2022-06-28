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  4. Заря начала подготовку к новому сезону
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 10:54 | Обновлено 28 июня 2022, 11:12
676
0

Заря начала подготовку к новому сезону

Луганский клуб будет тренироваться в Польше

28 июня 2022, 10:54 | Обновлено 28 июня 2022, 11:12
676
0
Заря начала подготовку к новому сезону
ФК Заря Луганск

Сегодня, 28 июня, луганская «Заря» собралась во Львове, а уже завтра отправится на учебно-тренировочные сборы.

В этом году команда летние сборы проведет в Польше, в пригороде Варшавы, где сыграет определенное количество спаррингов. Соперников объявят позже.

Напомним, что в этом сезоне «Заря» свой путь в Лиге конференций начнет с третьего раунда. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 июля, а матчи пройдут 4 и 11 августа.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Заря
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