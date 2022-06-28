ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
Команду возглавил Патрик ван Леувен
Новым главным тренером луганской «Зари» стал бывший глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.
Контракт с коучем рассчитан на три года.
Нидерландский специалист известен по работе в «Маккаби» Тель-Авив, где был главным тренером с декабря 2020 года по октябрь 2021-го. В «Шахтере» он работал с 2006 по 2013 год.
На посту наставника «Зари» Патрик ван Леувен заменил Виктора Скрипника, который возглавил полтавскую «Ворсклу».
Напомним, что в этом сезоне «Заря» свой путь в Лиге конференций начнет с третьего раунда. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 июля, а матчи пройдут 4 и 11 августа.
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