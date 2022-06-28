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Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 11:11 | Обновлено 28 июня 2022, 11:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера

Команду возглавил Патрик ван Леувен

28 июня 2022, 11:11 | Обновлено 28 июня 2022, 11:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Новым главным тренером луганской «Зари» стал бывший глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.

Контракт с коучем рассчитан на три года.

Нидерландский специалист известен по работе в «Маккаби» Тель-Авив, где был главным тренером с декабря 2020 года по октябрь 2021-го. В «Шахтере» он работал с 2006 по 2013 год.

На посту наставника «Зари» Патрик ван Леувен заменил Виктора Скрипника, который возглавил полтавскую «Ворсклу».

Напомним, что в этом сезоне «Заря» свой путь в Лиге конференций начнет с третьего раунда. Жеребьевка этой стадии пройдет 18 июля, а матчи пройдут 4 и 11 августа.

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Патрик ван Леувен Заря Луганск назначение тренера
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Источник ФК Заря
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Комментарии 2
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Vitalii_13UA
А це цікаво! Подивимося! 
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+2
Владислав Антонов
Ага, це той самий фахівець, який очолював Маккабі Тель-Авів в матчі з Шахтарем в 2021-му. Тоді ізраїльтяни вразили своєю дисципліною, чекаю чогось подібного і в Зорі.
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0
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