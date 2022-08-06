Рух уверенно победил моряков из Одессы

Товарищеский матч между командами «Рух» и «Черноморец» завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:1.

Товарищеские матчи. Львов

«Рух» (Львов, Украина) - «Черноморец» (Одесса, Украина) - 3:1

Голы: Юрий Климчук, 14, 59, Таллес Бренер, 53 (пен.) – Илья Путря, 45+1

Также перед основным матчем был сыгран и «разминочный». Юношеская команда львовского «Руха» проиграла резервистам «Чорноморця» со счетом 0:3.