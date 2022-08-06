Товарищеские матчи
06.08.2022, FT 3 : 1
Украина. Премьер лига06 августа 2022, 20:09 | Обновлено 06 августа 2022, 20:40
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Рух уверенно победил моряков из Одессы
Львовский клуб выиграл товарищеский матч у «Черноморца»
06 августа 2022, 20:09 | Обновлено 06 августа 2022, 20:40
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Товарищеский матч между командами «Рух» и «Черноморец» завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:1.
Товарищеские матчи. Львов
«Рух» (Львов, Украина) - «Черноморец» (Одесса, Украина) - 3:1
Голы: Юрий Климчук, 14, 59, Таллес Бренер, 53 (пен.) – Илья Путря, 45+1
Также перед основным матчем был сыгран и «разминочный». Юношеская команда львовского «Руха» проиграла резервистам «Чорноморця» со счетом 0:3.
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