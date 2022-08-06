Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух уверенно победил моряков из Одессы
Товарищеские матчи
Рух Львов
06.08.2022, FT 3 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 20:09 | Обновлено 06 августа 2022, 20:40
592
0

Рух уверенно победил моряков из Одессы

Львовский клуб выиграл товарищеский матч у «Черноморца»

06 августа 2022, 20:09 | Обновлено 06 августа 2022, 20:40
592
0
Рух уверенно победил моряков из Одессы
Instagram. ФК Рух

Товарищеский матч между командами «Рух» и «Черноморец» завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:1.

Товарищеские матчи. Львов

«Рух» (Львов, Украина) - «Черноморец» (Одесса, Украина) - 3:1

Голы: Юрий Климчук, 14, 59, Таллес Бренер, 53 (пен.) – Илья Путря, 45+1

Также перед основным матчем был сыгран и «разминочный». Юношеская команда львовского «Руха» проиграла резервистам «Чорноморця» со счетом 0:3.

По теме:
Минай проиграл львовским Карпатам, отличился Дуць
Львов расписал ничью с тернопольской Нивой
Днепр-1 – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух Львов Черноморец Одесса товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Рух - Черноморец Юрий Климчук Илья Путря Таллес Бренер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Футбол | 06 августа 2022, 01:10 1
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!

Украинский футболист отличился ассистом в поединке против «Кристал Пэлас»

Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
Футбол | 06 августа 2022, 19:05 0
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ

«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу»

В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
Футбол | 06.08.2022, 06:52
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Футбол | 06.08.2022, 08:30
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Футбол | 06.08.2022, 18:25
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец Шевадзуцкий проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко
Украинец Шевадзуцкий проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко
05.08.2022, 05:05 2
Бокс
Гвоздик рассказал, что отличает Усика от обычных бойцов
Гвоздик рассказал, что отличает Усика от обычных бойцов
04.08.2022, 22:35
Бокс
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
05.08.2022, 22:04
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
05.08.2022, 06:43 28
Футбол
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
05.08.2022, 12:25 1
Другие виды
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
05.08.2022, 12:45 11
Футбол
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 1
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
06.08.2022, 14:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности