Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец проведет спарринг с Рухом
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 11:22 | Обновлено 04 августа 2022, 12:20
116
0

Черноморец проведет спарринг с Рухом

Контрольный матч состоится в Винниках

04 августа 2022, 11:22 | Обновлено 04 августа 2022, 12:20
116
0
Черноморец проведет спарринг с Рухом
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» объявил о проведении контрольного матча против львовского «Руха».

Спарринг запланирован на 6 августа и состоится на базе львовян в Винниках. Начало 18:00.

Ранее сообщалось, что защитник «Черноморца» перешел в клуб Максима Шацких.

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

По теме:
Колос – Александрия – 0:2. Видео голов и обзор матча
8 голов. Александрия провела яркий контрольный матч с Кремнем
Днепр-1 – Белтинцы – 3:0. Видео голов и обзор матча
Черноморец Одесса Рух Львов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
Футбол | 03 августа 2022, 21:43 1
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ

В Лодзи проходит первый матч квалификации Лиги чемпионов

Шумахер может потерять место в Ф-1. Хаас - единственный вариант
Авто/мото | 04 августа 2022, 11:54 1
Шумахер может потерять место в Ф-1. Хаас - единственный вариант
Шумахер может потерять место в Ф-1. Хаас - единственный вариант

Немец может покинуть Формулу-1

Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат
Футбол | 04.08.2022, 04:05
Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат
Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Футбол | 04.08.2022, 01:23
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Футбол | 03.08.2022, 23:10
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 17
Футбол
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
03.08.2022, 07:38 7
Теннис
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
03.08.2022, 17:59 9
Бокс
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 43
Футбол
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
02.08.2022, 08:25 9
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
02.08.2022, 13:15 34
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем