Украина. Премьер лига04 августа 2022, 11:22 | Обновлено 04 августа 2022, 12:20
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Черноморец проведет спарринг с Рухом
Контрольный матч состоится в Винниках
04 августа 2022, 11:22 | Обновлено 04 августа 2022, 12:20
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Одесский «Черноморец» объявил о проведении контрольного матча против львовского «Руха».
Спарринг запланирован на 6 августа и состоится на базе львовян в Винниках. Начало 18:00.
Ранее сообщалось, что защитник «Черноморца» перешел в клуб Максима Шацких.
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
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