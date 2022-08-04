Черноморец проведет спарринг с Рухом

Одесский «Черноморец» объявил о проведении контрольного матча против львовского «Руха».

Спарринг запланирован на 6 августа и состоится на базе львовян в Винниках. Начало 18:00.

Ранее сообщалось, что защитник «Черноморца» перешел в клуб Максима Шацких.

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей