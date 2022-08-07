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06.08.2022, FT 3 : 1
Украина. Премьер лига07 августа 2022, 02:57 |
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Рух – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор контрольного поединка
07 августа 2022, 02:57 |
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В субботу «Рух» и «Черноморец» провели контрольный поединок. Игра завершилась победой львовского клуба со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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