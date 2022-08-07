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Черноморец
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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 02:57 |
25
0

Рух – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного поединка

07 августа 2022, 02:57 |
25
0
Рух – Черноморец – 3:1. Видео голов и обзор матча
Instagram

В субботу «Рух» и «Черноморец» провели контрольный поединок. Игра завершилась победой львовского клуба со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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