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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 13:04 | Обновлено 06 августа 2022, 13:38
51
0

Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

06 августа 2022, 13:04 | Обновлено 06 августа 2022, 13:38
51
0
Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В субботу, 6 августа, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют львовский «Рух» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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