Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
15.08.2022, FT 1 : 3
Аль-Фатех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 20:45 | Обновлено 15 августа 2022, 21:36
2656
10

Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху

Донецкий клуб провел второй спарринг с командой из Саудовской Аравии

15 августа 2022, 20:45 | Обновлено 15 августа 2022, 21:36
2656
10
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» второй раз за день встретился с клубом «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. По сравнению с первым матчем тренеры выставили на игру составы, которые можно назвать основными.

Аравийцы сразу дали понять, что легкой прогулки футболистам «Шахтера» ждать не стоит. Особенно опасные моменты номинальные гости не создавали, но постоянно держали в напряжении оборону «горняков».

На 19-й минуте конфликт в центре поля завершился удалением Хавруша. Впрочем, в дальнейшем аравийцы играли в полном составе. По всей видимости, так произошло по договоренности сторон. А открыл счет в матче Мудрик, который после разрезной передачи Судакова ушел от голкипера и с острого угла нанес точный удар.

Незадолго до перерыва аравийцы сравняли результат. Михайличенко в штрафной сбил Навафа, а Куэва хладнокровно реализовал пенальти.

Во втором тайме (кстати, матч состоял из двух таймов по 40 минут) больше атаковали футболисты «Аль-Фатеха». Особенную угрозу несли стандарты около ворот «Шахтера», и Трубину приходилось демонстрировать реакцию. Но на последних минутах встречи очередной угловой завершился точным ударом головой в исполнении Аль-Харби. А через две минуты «Аль-Фатех» воспользовался провалом в центре обороны донецкого клуба.

1:3 – так завершился последний спарринг команды Игора Йовичевича перед стартом УПЛ, который должен состояться на следующей неделе.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Аль-Фатех» – 1:3

Мудрик (29) – Куэва (38, пенальти), Аль-Харби (80), Валера (83)

Мудрик (71)

Хавруш (19)

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондаренко, Михайличенко, Степаненко, Козик, Топалов, Судаков, Мудрик, Тотовицкий.

ШАХТЕР - АЛЬ-ФАТЕХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»
Шахтер - Аль-Фатех - 5:0. Дубль Сикана и гол Траоре. Обзор матча
Кривбасс – Ингулец – 1:1. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Шахтер Донецк Аль-Фатех контрольные матчи УПЛ отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Футбол | 15 августа 2022, 09:19 0
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста

Виталий Кличко разводится с женой
Бокс | 15 августа 2022, 11:37 0
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой

Мэр Киева решил официально объявить об этом после 26 лет брака

Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Война | 15.08.2022, 15:49
Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
ВИДЕО. Драка Тухеля и Конте, золотые синхронистки, ставим на Ливерпуль
Футбол | 15.08.2022, 15:41
ВИДЕО. Драка Тухеля и Конте, золотые синхронистки, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Драка Тухеля и Конте, золотые синхронистки, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Бокс | 15.08.2022, 13:43
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Леха
Это только цветочки ,дно будет пробито в лиге чемпионов ,там антирекорды будут 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
KvlaD
Товарняк товарняком, но что с такой днищенской игрой в ЛЧ делать? Я хз.
Ответить
+7
Disiny7
Шо там Палкинд, дно пробито, или ещё подождем пока юные дарования окрепнут?
Ответить
+7
zzg77
Второй дивизион Саудовской Аравии по футболу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
mastorent
непонятно, что эти товарищи вообще будут делать, если ещё мудрик свалит на багатші села
Ответить
+1
Злий Глобинець
Ну, це все-таки товарняк. Хтозна які там схеми гірники награвали та апробовували. Хоча, погоджуюсь, навіть у товарняку програвати якимсь там арабам не айс.
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
15.08.2022, 12:05 48
Футбол
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
15.08.2022, 04:40
Другие виды
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
13.08.2022, 21:25 13
Футбол
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 46
Футбол
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
14.08.2022, 21:15 6
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
14.08.2022, 10:12 2
Теннис
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности