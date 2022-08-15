Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху

Донецкий «Шахтер» второй раз за день встретился с клубом «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. По сравнению с первым матчем тренеры выставили на игру составы, которые можно назвать основными.

Аравийцы сразу дали понять, что легкой прогулки футболистам «Шахтера» ждать не стоит. Особенно опасные моменты номинальные гости не создавали, но постоянно держали в напряжении оборону «горняков».

На 19-й минуте конфликт в центре поля завершился удалением Хавруша. Впрочем, в дальнейшем аравийцы играли в полном составе. По всей видимости, так произошло по договоренности сторон. А открыл счет в матче Мудрик, который после разрезной передачи Судакова ушел от голкипера и с острого угла нанес точный удар.

Незадолго до перерыва аравийцы сравняли результат. Михайличенко в штрафной сбил Навафа, а Куэва хладнокровно реализовал пенальти.

Во втором тайме (кстати, матч состоял из двух таймов по 40 минут) больше атаковали футболисты «Аль-Фатеха». Особенную угрозу несли стандарты около ворот «Шахтера», и Трубину приходилось демонстрировать реакцию. Но на последних минутах встречи очередной угловой завершился точным ударом головой в исполнении Аль-Харби. А через две минуты «Аль-Фатех» воспользовался провалом в центре обороны донецкого клуба.

1:3 – так завершился последний спарринг команды Игора Йовичевича перед стартом УПЛ, который должен состояться на следующей неделе.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Аль-Фатех» – 1:3

Мудрик (29) – Куэва (38, пенальти), Аль-Харби (80), Валера (83)

Мудрик (71)

Хавруш (19)

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондаренко, Михайличенко, Степаненко, Козик, Топалов, Судаков, Мудрик, Тотовицкий.

ШАХТЕР - АЛЬ-ФАТЕХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА