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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 21:42 | Обновлено 14 августа 2022, 22:35
354
0

Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка донецкого клуба

14 августа 2022, 21:42 | Обновлено 14 августа 2022, 22:35
354
0
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Текстовая трансляция
Шахтер Донецк

В понедельник, 15 августа, состоятся два поединка донецкого «Шахтера» против саудовского «Аль-Фатеха», которые пройдут в Словении. Первый начнется в 12:00, а второй – в 19:00 по киевскому времени.

Оба матча пройдут в рамках «Shakhtar Global Tour for Peace», все средства, собранные организаторами, пойдут на помощь украинской армии и мирным гражданам Украины, пострадавших из-за российской агрессии. Донецкая команда продолжает готовиться к старту Украинской Премьер-лиги и участию в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперник «Шахтера» примечателен тем, что с 2018 года его цвета защищал экс-динамовец Максим Коваль, который на днях присоединился к тираспольскому «Шерифу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Аль-Фатех», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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