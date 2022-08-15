Товарищеские матчи
15.08.2022 19:00 - : -
Украина. Премьер лига15 августа 2022, 00:40 | Обновлено 15 августа 2022, 01:08
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Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 августа 2022, 00:40 | Обновлено 15 августа 2022, 01:08
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0
15 августа в 19:00 донецкий «Шахтер» сыграет товарищеский матч с командой «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии.
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Смотрите прямую видеотрансляцию второго матча горняков за игровой день.
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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