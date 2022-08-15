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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
15.08.2022 19:00 - : -
Аль-Фатех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 00:40 | Обновлено 15 августа 2022, 01:08
41
0

Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 августа 2022, 00:40 | Обновлено 15 августа 2022, 01:08
41
0
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

15 августа в 19:00 донецкий «Шахтер» сыграет товарищеский матч с командой «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Смотрите прямую видеотрансляцию второго матча горняков за игровой день.

Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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