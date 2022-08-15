Шахтер – Аль-Фатех – 1:3. Трубин пропустил между ног. Видео голов и обзор

Донецкий «Шахтер» проиграл спарринг саудовскому клубу «Аль-Фатех» (1:3), пропустив 2 мяча в конце игры.

Матч проходил на тренировочной базе в Словении в формате 2 тайма по 40 минут.

На 28-й минуте счет открыл Михаил Мудрик, но впоследствии соперник реализовал пенальти. Первый тайм завершился вничью (1:1).

На последних минутах второго тайма Анатолий Трубин пропустил мяч между ног после удара головой от соперника. После этого успешно прошла еще одна контратака саудовского клуба (1:3).

Несколькими часами ранее другими составами «Шахтер» победил соперника (5:0)

Товарищеский матч

15 августа, 19:00. Словения

Шахтер (Украина) – Аль-Фатех (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Мудрик, 29 – Куэва, 38 (пен), Аль-Харби, 80, Валера, 80+2.