Шахтер – Аль-Фатех – 1:3. Трубин пропустил между ног. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 15 августа в Словении
Донецкий «Шахтер» проиграл спарринг саудовскому клубу «Аль-Фатех» (1:3), пропустив 2 мяча в конце игры.
Матч проходил на тренировочной базе в Словении в формате 2 тайма по 40 минут.
На 28-й минуте счет открыл Михаил Мудрик, но впоследствии соперник реализовал пенальти. Первый тайм завершился вничью (1:1).
На последних минутах второго тайма Анатолий Трубин пропустил мяч между ног после удара головой от соперника. После этого успешно прошла еще одна контратака саудовского клуба (1:3).
Несколькими часами ранее другими составами «Шахтер» победил соперника (5:0)
Товарищеский матч
15 августа, 19:00. Словения
Шахтер (Украина) – Аль-Фатех (Саудовская Аравия) – 1:3
Голы: Мудрик, 29 – Куэва, 38 (пен), Аль-Харби, 80, Валера, 80+2.
События матча
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