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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 13:55 | Обновлено 10 августа 2022, 13:57
1492
2

Помог автогол. Шахтер минимально победил клуб из Саудовской Аравии

«Горняки» провели спарринг с «Аль-Адалой»

10 августа 2022, 13:55 | Обновлено 10 августа 2022, 13:57
1492
2
Помог автогол. Шахтер минимально победил клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» в рамках второго учебно-тренировочного сбора, проходящего в Словении, провел спарринг с клубом «Аль-Адала» из Саудовской Аравии. Контрольный поединок завершился минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

Единственное взятие ворот было зафиксировано благодаря автоголу защитника «Аль-Адалы», от которого мяч срикошетил в сетку после удара Даниила Сикана.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Аль-Адала» – 1:0
Автогол: 1:0 – Алджаман (42)

Также сегодня команда Игора Йовичевича проведет спарринг со словенским клубом «Домжале». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Напомним, недавно в благотворительном матче «Шахтер» разгромно проиграл итальянской «Роме» со счетом 0:5.

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Аль-Адала Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
З першою перемогою у новому складі!
Автогол - тотаке, все одно гол заслуга Сікана.
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veter
За Европу! 1:0 )
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