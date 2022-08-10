Помог автогол. Шахтер минимально победил клуб из Саудовской Аравии

Донецкий «Шахтер» в рамках второго учебно-тренировочного сбора, проходящего в Словении, провел спарринг с клубом «Аль-Адала» из Саудовской Аравии. Контрольный поединок завершился минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

Единственное взятие ворот было зафиксировано благодаря автоголу защитника «Аль-Адалы», от которого мяч срикошетил в сетку после удара Даниила Сикана.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Аль-Адала» – 1:0

Автогол: 1:0 – Алджаман (42)

Также сегодня команда Игора Йовичевича проведет спарринг со словенским клубом «Домжале». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Напомним, недавно в благотворительном матче «Шахтер» разгромно проиграл итальянской «Роме» со счетом 0:5.