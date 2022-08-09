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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 15:49 |
228
0

Шахтер - Аль-Адала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Очередной контрольный матч команды Йовичевича

09 августа 2022, 15:49 |
228
0
Шахтер - Аль-Адала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

10 августа «Шахтер» проведет контрольный матч против команды «Аль-Адала» из Саудовской Аравии. Встреча начнется в 12:00.

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Источник Sport.ua
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