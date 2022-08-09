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  4. Шахтер на 10 августа запланировал сразу два матча
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 14:50 |
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Шахтер на 10 августа запланировал сразу два матча

Два матча в один день

09 августа 2022, 14:50 |
510
0
Шахтер на 10 августа запланировал сразу два матча
ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о том, что в среду 10 августа команда Игора Йовичевича проведет сразу два спарринга.

В 12:00 начнется игра против «Аль-Адала» из Саудовской Аравии, а в 20:00 «Шахтер» сыграет против словенского «Домжале».

Ранее директор клуба по футболу Дарио Срна отметил, что после соперников уровня «Аякса» и «Ромы» команда до старта сезона УПЛ получит оппонентов попроще.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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