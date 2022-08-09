Украина. Премьер лига09 августа 2022, 14:50 |
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Шахтер на 10 августа запланировал сразу два матча
Два матча в один день
09 августа 2022, 14:50 |
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«Шахтер» объявил о том, что в среду 10 августа команда Игора Йовичевича проведет сразу два спарринга.
В 12:00 начнется игра против «Аль-Адала» из Саудовской Аравии, а в 20:00 «Шахтер» сыграет против словенского «Домжале».
Ранее директор клуба по футболу Дарио Срна отметил, что после соперников уровня «Аякса» и «Ромы» команда до старта сезона УПЛ получит оппонентов попроще.
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