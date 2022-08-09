Шахтер на 10 августа запланировал сразу два матча

«Шахтер» объявил о том, что в среду 10 августа команда Игора Йовичевича проведет сразу два спарринга.

В 12:00 начнется игра против «Аль-Адала» из Саудовской Аравии, а в 20:00 «Шахтер» сыграет против словенского «Домжале».

Ранее директор клуба по футболу Дарио Срна отметил, что после соперников уровня «Аякса» и «Ромы» команда до старта сезона УПЛ получит оппонентов попроще.