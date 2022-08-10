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10.08.2022, FT 1 : 0
Аль-Адала
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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 15:29 | Обновлено 10 августа 2022, 16:16
770
0

Шахтер - Аль-Адала - 1:0. Победный гол и обзор матча

Фрагменты матча команды Игора Йовичевича

10 августа 2022, 15:29 | Обновлено 10 августа 2022, 16:16
770
0
Шахтер - Аль-Адала - 1:0. Победный гол и обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в контрольном матче обыграл команду «Аль-Адала» из Саудовской Аравии. Единственный гол соперник забил в свои ворота.

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Источник Sport.ua
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