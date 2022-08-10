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10.08.2022, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига10 августа 2022, 15:29 | Обновлено 10 августа 2022, 16:16
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Шахтер - Аль-Адала - 1:0. Победный гол и обзор матча
Фрагменты матча команды Игора Йовичевича
10 августа 2022, 15:29 | Обновлено 10 августа 2022, 16:16
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«Шахтер» в контрольном матче обыграл команду «Аль-Адала» из Саудовской Аравии. Единственный гол соперник забил в свои ворота.
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